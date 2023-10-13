Жена телеведущего Николая Дроздова рассказала о состоянии здоровья больного супруга

Ведущий программы "В мире животных" сражается с онкологией.Дядя Коля, как называют в России, бессменного ведущего программы "В мире животных", "Спокойной ночи малыши" и звезду рекламы Николая Дроздова, проходит восстановление после недавней госпитализации.