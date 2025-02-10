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Комбриг Шульга: бросая Дзержинск, ВСУ использовали тактику выжженной земли

Комбриг Шульга: бросая Дзержинск, ВСУ использовали тактику выжженной земли

ВСУ при отступлении из города Дзержинска в ДНР использовали тактику выжженной земли, сжигая и подрывая за собой дома, рассказал в видео Минобороны РФ командовавший штурмовым отрядом при освобождении населенного пункта подполковник Иван Шульга.

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