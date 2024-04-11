Депутат Цырдя рассказал о наглой агитации Кишенева перед еврореферендумом

Власти Молдавии применили весь свой административный ресурс, чтобы убедить жителей страны в необходимости проголосовать за вступление в Европейский союз на референдуме, которые планируется провести осенью.
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