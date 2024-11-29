В зону СВО из Братского района отправились ещё двое мужчин

В зону проведения СВО отправились еще двое жителей Братского района. Проводы состоялись перед зданием Кузнецовской администрации, где заместитель мэра Оксана Александровна Гомзякова пожелала им удачи и возвращения с победой.
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