День сотрудника ОВД в Петербурге отметят трехдневными стрельбами за 1,3 млн

Приближается День сотрудника органов внутренних дел России, его будут отмечать в пятницу, 10 ноября. В Петербурге комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, который курирует вице-губернатор Валерий Пикалев, в честь праздника проведет соревнования по стрельбам.
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