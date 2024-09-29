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Татар-информ

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В Мамадыше девять зданий признают объектами культурного наследия

В Мамадыше девять зданий признают объектами культурного наследия

В Мамадыше девять зданий планируется внести в реестр объектов культурного наследия. Соответствующие результаты историко-культурных экспертиз опубликованы на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

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