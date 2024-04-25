Матвиенко заявила, что Путин следит за выполнением социальных обязательств

Global Look Press/Kremlin Pool Президент Российской Федерации Владимир Путин следит за выполнением социальных обязательств перед гражданами страны, заявила в беседе с РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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