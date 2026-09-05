«Нефть, родимая, расти!» - Иран и США снова пуляют друг по другу ракетами, Трамп грозит размазать иранцев в ИИ-роликах

Иран и США снова бьют друг по другу ракетами, Трамп грозит иранцам ИИ-роликами Скриншот страницы Трампа в соцсети Truth Между Ираном и США вновь ракетно-бомбовое обострение, выгодное России с точки зрения здорового цинизма – наверняка вновь подрастут цены на нефть и газ, увеличив доходы нашего бюджета.
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