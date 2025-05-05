ФСБ: житель ХМАО планировал взорвать участок Свердловской железной дороги

Житель ХМАО планировал совершить теракт на Свердловской железной дороге, его задержала ФСБ России. «Региональным управлением ФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность жителя Ханты-Мансийского автономного округа, гражданина России, подозреваемого в приготовлении к совершению террористического акта на объекте железнодорожного транспорта», — сообщили в спецслужбе.