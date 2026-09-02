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Zero Hedge

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Hydrogen: Energy's Version Of Waiting For Godot

Hydrogen: Energy's Version Of Waiting For Godot

Hydrogen: Energy's Version Of Waiting For Godot Authored by James Varney via RealClearInvestigations, Elon Musk may consider hydrogen "mind-bogglingly stupid" as a power source for cars, but the derision of the world's most successful electric vehicle manufacturer has not stopped Washington from nursing dreams that hydrogen might become a big part of an envisioned clean new energy future.

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