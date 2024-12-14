Деятельность фонда «Живой город» проверит министерство юстиции

Управление министерства юстиции РФ по Карелии проверит отчетность регионального благотворительного фонда Деятельность благотворительного фонда «Живой город» проверит управление министерство юстиции России по Республике Карелия.
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