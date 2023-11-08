Чего Пашинян добивается от России: Ответ эксперта заставляет задуматься

Дмитрий Солонников пришёл к выводу, что перед Пашиняном поставлена задача увести Армению от РоссииДиректор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников дал интервью "Вестнику Кавказа".
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