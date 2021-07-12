Доступ к электронным медкартам детей на mos.ru открыли для опекунов и попечителей

Возможность подтвердить права для опекунов и попечителей появилась на портале mos.ru. Это услуга позволит им прикрепить ребенка к городской или стоматологической поликлинике в электронном формате и получить доступ к его электронной медкарте.
Возможность подтвердить права для опекунов и попечителей появилась на портале mos.ru. Это услуга позволит им прикрепить ребенка к городской или стоматологической поликлинике в электронном формате и получить доступ к его электронной медкарте.
Свежие комментарии