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Губерниев о жалобе Украины на допуск российских гребцов к квалификации: «Против они — и хрен с ними. Ну и что? Не надо обращать на них внимания»

Дмитрий Губерниев высказался о жалобе Украины на допуск российских каноэ-двоек к квалификации на Игры.

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