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Личность и идентичность: как Армения теряет главного союзника

Личность и идентичность: как Армения теряет главного союзника

В отношениях Москвы и Еревана – без перемен. Встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна в Бишкеке на полях саммита ШОС – первая их личная беседа после июньских парламентских выборов в Армении – завершилась на прежних позициях.

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