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Русская весна

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Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    Так я  и взял в кавычки " боевой конь ", а ты просто невнимательный долбо@б.Ле Пен сделала пу...
  • ШКИПЕР
    Дурак думкой богатеет.Украина тайно вел...
  • Badi
    Да какой он боевой конь?....обыкновенный осел..... ( извени меня животное, что я сравнил тебя с ним..)Ле Пен сделала пу...

Что не так с заявлениями Лукашенко о том, что «в Белоруссии с Бессмертным полком и георгиевской лентой — всё хорошо»: пример из Минска (ФОТО, ВИДЕО)

Что не так с заявлениями Лукашенко о том, что «в Белоруссии с Бессмертным полком и георгиевской лентой — всё хорошо»: пример из Минска (ФОТО, ВИДЕО)

В продолжение темы «В Минске снова запретили „Бессмертный полк“: заявление общественных объединений Белоруссии (ВИДЕО)» в редакцию поступило письмо с фотофактами по поводу использования георгиевской ленты.

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