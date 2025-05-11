В продолжение темы «В Минске снова запретили „Бессмертный полк“: заявление общественных объединений Белоруссии (ВИДЕО)» в редакцию поступило письмо с фотофактами по поводу использования георгиевской ленты.
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