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Царьград

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Грибники в Челябинской области нашли опята на удивительных высотах

Грибники в Челябинской области нашли опята на удивительных высотах

Жители Челябинска обнаружили опята в необычных местах, таких как старые пни и болотные заросли. Грибники Анатолий и Наталья делятся своими находками в окрестностях Аргазинского водохранилища и других районах области.

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