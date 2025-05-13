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Завершился финал режиссёрско-драматургической лаборатории «Тыловая история»

Завершился финал режиссёрско-драматургической лаборатории «Тыловая история»

Проект стартовал в феврале 2025 года и был посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне.  Основой для лаборатории стали реальные истории жителей нашего региона — тыловые воспоминания, которые участники тех событий прислали в адрес театра.

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