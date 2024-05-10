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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кочетков провел 1-й матч в этом плей-офф НХЛ. Он отразил 22 броска «Рейнджерс» из 25

Вратарь «Каролины» отразил 22 из 25 бросков «Рейнджерс» в третьем матче серии второго раунда (2:3 ОТ, 0-3).

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