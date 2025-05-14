«Не ставлю против Лу Дорта». Защитник «Оклахомы» забросил 3 трехочковых за 2 минуты в решающем отрезке матча

Защитник набрал всего 3 очка за большую часть матча, в течение которой его команда уступала «Денверу», но за 8:20 до конца основного времени начал серию из 3 трехочковых попаданий за 2 минуты, которая приблизила «Оклахому» на расстояние в 1 владение (90:92).