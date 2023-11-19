НПЗ ЛУКОЙЛа в Болгарии может приостановить работу Наталья Маркова«Лукойл Нефтохим» в Болгарии (Бургас) поднимает тревогу, предостерегая о возможной остановке своего производства в связи с отменой квот на экспорт нефтепродуктов.
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