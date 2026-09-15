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48 часов в британской школе: почему Гарри и Меган забрали детей после первой же пробки

48 часов в британской школе: почему Гарри и Меган забрали детей после первой же пробки

Сорок восемь часов — столько продлилась учеба Арчи и Лилибет в новой британской частной школе. Утром третьего дня принц Гарри и Меган Маркл экстренно забрали сына и дочь оттуда, объявив выбор места поспешным.

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