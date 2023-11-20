В Европе описали ситуацию на финской границе фразой «худшее еще впереди»

В Европе считают, что ситуация с беженцами на финско-российской границе будет усугубляться. Профессор Варшавского университета, специалист по миграции Мацей Душчик предупредил, что вскоре мигранты начнут прибывать в Финляндию не только по официальным погранпереходам, но и через труднопроходимые северные леса.
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