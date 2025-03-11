Японца арестовали за ежедневные звонки в полицию с жалобами на соседей

В Японии мужчина позвонил в полицию более 4000 раз за последний год, сообщает Japan Today. Полиция города Абико арестовала 46-летнего Юки Симидзу, безработного местного жителя, который постоянно звонил по номеру 110 и жаловался на соседей.
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