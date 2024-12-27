Петербург и Москва стали самыми популярными направлениями для новогодних путешествий из Омска

Число бронирований в Северной столице увеличилось на 50 процентов Жители Омска планируют отмечать Новый год не только в своем регионе, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Тюменской и Новосибирской областях.
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