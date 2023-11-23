Тренер СКА Ротенберг о победе над "Спартаком": мы берем пример у "Зенита"

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Спартака", отметив, что клуб берет пример с петербургского "Зенита", передает пресс-служба лиги.
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