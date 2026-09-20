Роберт Фицо заявил, что не допустит втягивания Словакии в прямой конфликт НАТО и России. По его словам, ряд западных политиков пытается спровоцировать такое столкновение после того, как, по его оценке, прежняя стратегия в отношении России не сработала.
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