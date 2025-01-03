Небензя: в сигналах Трампа по Украине сейчас нет ничего интересного для России

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя сообщил, что команда избранного американского президента Дональда Трампа в своих сигналах пока не предлагает ничего интересного для нашей страны по Украине.
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