Сила в правде
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Сила в правде

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Как выбрать смартфон в 2026 году и не менять его четыре-пять лет

Как выбрать смартфон в 2026 году и не менять его четыре-пять лет

Человек, который меняет телефон раз в четыре-пять лет, смотрит не на осеннюю презентацию, а на батарею, поддержку системы, экран и безопасность данных.

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