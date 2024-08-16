Внимание! Представителям турагентств разрешат доступ в терминал аэропорта Кишинева

С 20 августа 2024 года доступ в терминал Международного аэропорта Кишинева будет разрешен представителям туристических агентств или перевозчиков, являющихся членами Ассоциации работодателей туризма Республики Молдова для встречи организованных групп туристов, прибывающих в Кишинев самолетом, отмечает Noi.
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