Внимание! Представителям турагентств разрешат доступ в терминал аэропорта Кишинева

С 20 августа 2024 года доступ в терминал Международного аэропорта Кишинева будет разрешен представителям туристических агентств или перевозчиков, являющихся членами Ассоциации работодателей туризма Республики Молдова для встречи организованных групп туристов, прибывающих в Кишинев самолетом, отмечает Noi.