Ретро-матч «Динамо» Сталинград – «Спартак» пройдет 1 мая в Волгограде в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Сыграют в ретро-форме, будет полевая кухня

В Волгограде пройдет ретро-матч к 80-летию победы в Сталинградской битве. Матч состоится 1 мая и будет представлять собой реконструкцию матча «На руинах Сталинграда», состоявшегося 2 мая 1943 года в освобожденном Сталинграде (нынешний Волгоград).