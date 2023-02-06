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Ретро-матч «Динамо» Сталинград – «Спартак» пройдет 1 мая в Волгограде в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Сыграют в ретро-форме, будет полевая кухня

В Волгограде пройдет ретро-матч к 80-летию победы в Сталинградской битве. Матч состоится 1 мая и будет представлять собой реконструкцию матча «На руинах Сталинграда», состоявшегося 2 мая 1943 года в освобожденном Сталинграде (нынешний Волгоград).

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