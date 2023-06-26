Военное обозрение

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Электроэнергия по лазерному лучу: исследовательская программа DARPA POWER

Электроэнергия по лазерному лучу: исследовательская программа DARPA POWER

Планы по программе POWER. На первом этапе опробуют передачу энергии между наземными объектами, а затем начнут внедрять воздушные компоненты Армия США, как и любые другие современные вооруженные силы, критически зависит от снабжения электроэнергией.

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