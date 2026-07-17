Сводный отряд парашютистов-пожарных Единого лесопожарного центра вернулся с Ямала

Две недели борьбу с огнем в ямальских лесах вели сотрудники парашютно-пожарной службы и работники пожарно-химических станций из девяти подразделений ЕЛЦ– Сотрудники ЕЛЦ ликвидировали 16 пожаров на общей площади около 2 тысяч гектаров, – сообщил в социальных сетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.