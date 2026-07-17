Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

152 подписчика

Сводный отряд парашютистов-пожарных Единого лесопожарного центра вернулся с Ямала

Сводный отряд парашютистов-пожарных Единого лесопожарного центра вернулся с Ямала

Две недели борьбу с огнем в ямальских лесах вели сотрудники парашютно-пожарной службы и работники пожарно-химических станций из девяти подразделений ЕЛЦ– Сотрудники ЕЛЦ ликвидировали 16 пожаров на общей площади около 2 тысяч гектаров, – сообщил в социальных сетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии