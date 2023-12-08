Молодая семья из Северодвинска получила первую арктическую ипотеку на Северо-Западе

В Сбере в Северодвинске оформили первую сделку по программе «Арктическая ипотека».Сбер помог улучшить жилищные условия молодой семье из Северодвинска по программе «Арктическая ипотека» сразу после вступления в силу соответствующего постановления Правительства Российской Федерации.