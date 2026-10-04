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"Мигрантская мафия" поднимает нам тарифы ЖКХ. Неужели правда?

"Мигрантская мафия" поднимает нам тарифы ЖКХ. Неужели правда?

"Мигрантская мафия" поднимает нам тарифы ЖКХ. Неужели правда? Юрист Александр Толмачёв рассказал, как управляющие организации зарабатывают на трудовых мигрантах.

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Владимир Карпов

Ну что вы хотите, если в стране творится полный бардак везде и всюду, а многие наши "слуги народа" при этом не только "ослепли и оглохли" и якобы ничего не видят, но и нередко сами возглавляют этот бардак !