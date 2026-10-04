"Мигрантская мафия" поднимает нам тарифы ЖКХ. Неужели правда? Юрист Александр Толмачёв рассказал, как управляющие организации зарабатывают на трудовых мигрантах.
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Ну что вы хотите, если в стране творится полный бардак везде и всюду, а многие наши "слуги народа" при этом не только "ослепли и оглохли" и якобы ничего не видят, но и нередко сами возглавляют этот бардак !
Наше ЖКХ.