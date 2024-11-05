Полиция заявила об отсутствии данных о массовых фальсификациях в Пенсильвании

Полицейское управление Филадельфии заявило о том, что у них отсутствует какая-либо информация о мошенничестве с бюллетенями на выборах в штате Пенсильвания, о котором писал кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп.
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