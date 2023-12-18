Педагог из Алматы, разработавшая уникальную программу, нуждается в помощи

Алматинка Анна Гонюкова разработала уникальную программу обучения детей. В своей практике она использует самые интересные, передовые и высоко эффективные методики, а занятия строит с учетом индивидуальных особенностей маленьких учеников.
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