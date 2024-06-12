В Новосибирске опечатали нелегальные мигрантские кафе на улице Хилокской

Жители Хилокского треугольника ликуют, а у мигрантов – траур.Сотрудники прокуратуры, полиции и службы судебных приставов накануне побывали в одном из самых проблемных микрорайонов Новосибирска, где закрыли и опечатали несколько восточных кафе.