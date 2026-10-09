Уголовное дело возбуждено после гибели мужчины при взрыве газа в посёлке Яблоновский под Краснодаром

Уголовное дело возбуждено после гибели мужчины при взрыве газа в посёлке Яблоновский под КраснодаромПод Краснодаром в посёлке Яблоновский (Тахтамукайский район) возбудили уголовное дело после взрыва газа в частном доме.
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