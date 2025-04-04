Почему некоторым миллиардерам выгоден социализм

Согласно известной геополитической стратегии, дружить надо «через соседа». К примеру, России выгодно сейчас дружить с Венгрией, так как у нас нет общих границ, которые могли бы сгенерировать конфликтные ситуации, но зато есть общий буйный сосед, против которого мы можем действовать сообща.