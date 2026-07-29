Маркетплейсы биометрии в Китае начали продавать права на внешность для ИИ-контента

Владельцы внешности получают от $15 до $700, а сервисы позиционируют эту модель как альтернативу нелегальным дипфейкамВ Китае набирают популярность платформы, где пользователи могут лицензировать свою внешность для создания контента с помощью искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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