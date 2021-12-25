«Убрать топор и отойти от двери»: почему Россия требует безопасности, не предлагая ничего взамен

Список предложений РФ к США и НАТО вызывает у некоторых недоумение: почему Россия требует уступок, не будучи готова идти на них сама? На самом деле, всё очень просто… Нет темы, более важной, чем предложения России по гарантиям безопасности от НАТО.
Список предложений РФ к США и НАТО вызывает у некоторых недоумение: почему Россия требует уступок, не будучи готова идти на них сама? На самом деле, всё очень просто… Нет темы, более важной, чем предложения России по гарантиям безопасности от НАТО.
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