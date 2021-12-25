Заноза

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«Убрать топор и отойти от двери»: почему Россия требует безопасности, не предлагая ничего взамен

«Убрать топор и отойти от двери»: почему Россия требует безопасности, не предлагая ничего взамен

  Список предложений РФ к США и НАТО вызывает у некоторых недоумение: почему Россия требует уступок, не будучи готова идти на них сама? На самом деле, всё очень просто… Нет темы, более важной, чем предложения России по гарантиям безопасности от НАТО.

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