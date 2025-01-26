На фоне попытки «майдана» Фицо намерен утвердить в словацкой конституции признание лишь двух полов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал важные изменения в конституции республики."Я пришёл с инициативой внести в конституцию норму, которая будет закреплять, что Словакия признаёт только два пола — мужчину и женщину.
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