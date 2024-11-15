Бжания обсудил ситуацию в Абхазии с силовиками

Бжания обсудил вопросы обеспечения безопасности Абхазии с силовыми структурами Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с главами силовых структур, на котором обсудил вопросы обеспечения безопасности республики в текущей ситуации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии