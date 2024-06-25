"А давайте в роддоме всем делать тест ДНК?" А давайте, чтоб никому обидно не было

ВА

Владимир Акулов

ДОЛОЙ АЛИМЕНТЫ ! В Древней Спарте дети были достоянием государства... И сейчас так надо сделать: Если есть счастливая семья - пусть дети живут в этой семье... Если мать - одиночка , - на ребенка деньги дает государство... И мужик сам , если хочет , может платить алименты нелюбимой женщине... Не может - не платит...Государство не душит мужика за алименты... Если государство освободит мужиков от алиментов ... За которые и в тюрьму могут посадить... Если все родившие женщины будут получать приличные деньги на детей...Тогда рождаемость в России повысится... Мужики , как одуванчики, будут широко разбрасывать свои *семена*... А женщины будут смело рожать , не боясь нищеты.