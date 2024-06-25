В комментариях к каждой статье об алиментах обязательно найдётся возмущённый мужчина, который напомнит, что некоторые товарищи содержат чужих детей и даже не знают об этом.
"А давайте в роддоме всем делать тест ДНК?" А давайте, чтоб никому обидно не было
Комментарии
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А
Александр24
Только блядушки и блядуны могут быть против - нормальные люди обеими руками "ЗА" обязательный тест.
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1 час.
ВА
Владимир Акулов
ДОЛОЙ АЛИМЕНТЫ ! В Древней Спарте дети были достоянием государства... И сейчас так надо сделать: Если есть счастливая семья - пусть дети живут в этой семье... Если мать - одиночка , - на ребенка деньги дает государство... И мужик сам , если хочет , может платить алименты нелюбимой женщине... Не может - не платит...Государство не душит мужика за алименты... Если государство освободит мужиков от алиментов ... За которые и в тюрьму могут посадить... Если все родившие женщины будут получать приличные деньги на детей...Тогда рождаемость в России повысится... Мужики , как одуванчики, будут широко разбрасывать свои *семена*... А женщины будут смело рожать , не боясь нищеты.
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1 час.
Элина Морозова
Вот уж действительно. Какие нахалки! Имеют наглость рожать! Не сметь рожать! А то еще нагло так и детей воспитывают не по мужски , а по бабски!!!!!!
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1 час.
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