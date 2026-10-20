www.globallookpress.com/Emily J. Higgins/White House Вице-президент США Джей Ди Вэнс 19 октября назвал Украину партнером Вашингтона, но отметил, что интересы двух стран периодически расходятся.
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