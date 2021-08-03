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Центральный офицерский клуб ВКС и Центр культуры и современного искусства в Якутске подписали Соглашение о сотрудничестве

Центральный офицерский клуб ВКС и Центр культуры и современного искусства в Якутске подписали Соглашение о сотрудничестве

Документ подразумевает взаимодействие в области культурно-досуговой работы, совершенствование качества и подготовки участников конкурсов разного уровня, обмен научно-методическими материалами и программами.

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