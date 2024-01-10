В последнее время некоторые российские звезды компрометируют себя на разные лады. Кто-то уехал за границу и оттуда охаивает родную страну, другие участвуют в сомнительных вечеринках, а третьи никак не могут определиться с позицией.
Объявлено о бегстве Киркорова в США: "Алла, я еду"
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Попутного ветра ему в спину!
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5 час.
Майя Maja
Так его же в штатах только и ждут за нападение на охранника ( следствие смерть человека)? Или я ошибаюсь, что он в штатах объявлен в розыск за преступление - убийство?
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2 час.
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