Объявлено о бегстве Киркорова в США: "Алла, я еду"

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Попутного ветра ему в спину!
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5 час.
Майя Maja
Так его же в штатах только и ждут за нападение на охранника ( следствие смерть человека)? Или я ошибаюсь, что он в штатах объявлен в розыск за преступление - убийство?
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2 час.

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