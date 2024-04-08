Начался отбор заявок на соискание премии «Душа России»

Стартовал прием заявок на соискание премии «Душа России», сообщает Министерство культуры России. Награда присуждается руководителям коллективов и самодеятельным мастерам в нескольких номинациях: «Народный танец», «Народное пение», «Народная музыка», «Традиционная народная культура», «Народный мастер в области самодеятельного декоративно-прикладного искусства».
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