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Газета «Культура»

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Начался отбор заявок на соискание премии «Душа России»

Начался отбор заявок на соискание премии «Душа России»

Стартовал прием заявок на соискание премии «Душа России», сообщает Министерство культуры России. Награда присуждается руководителям коллективов и самодеятельным мастерам в нескольких номинациях: «Народный танец», «Народное пение», «Народная музыка», «Традиционная народная культура», «Народный мастер в области самодеятельного декоративно-прикладного искусства».

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