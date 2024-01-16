В суд поступил иск на 1 млрд рублей за организацию «голой» вечеринки Ивлеевой

В Таганский суд Москвы во вторник, 16 января, поступил коллективный иск к телеведущей и блогеру Анастасии Ивлеевой с требованием выплатить 1 млрд рублей в качестве компенсации нанесенного морального вреда за провокационную «голую» вечеринку в клубе Mutabor.
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